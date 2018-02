Igreja Mundial travou a Dutra A inauguração de um megatemplo da Igreja Mundial do Poder de Deus à beira da Rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos, na Grande São Paulo, travou a via no dia 1.º de janeiro. Centenas de ônibus estacionaram no acostamento da estrada, provocando imenso congestionamento. A lentidão passou de 20 km e bloqueou o acesso ao Aeroporto de Cumbica. Desesperadas, centenas de pessoas largaram os carros na rodovia para não perder os voos. Com capacidade para 150 mil pessoas, o templo recebeu, naquele dia, mais de 500 mil fiéis, de todos os lugares do Brasil./A.F.