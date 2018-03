Igreja é local tradicional para pagar promessas

Fundado em 1635, a igreja se transformou em um dos mais tradicionais locais de devoção religiosa da cidade e exerceu tanta influência sobre a região que batizou o bairro. "Todo o desenvolvimento da área se deu ao abrigo da Igreja da Penha", diz o padre Serafim Fernandes, reitor do santuário.

A criação da igreja é creditada ao capitão Baltazar de Abreu Cardoso, dono de terras da região. Ele teria erguido uma pequena capela no alto do morro, há 375 anos, para agradecer a intercessão de Nossa Senhora quando estava prestes a ser atacado por uma serpente. A construção simples, situada no topo do monte, passou a chamar a atenção dos moradores, que subiam até lá para agradecer pelas graças alcançadas. O acesso foi facilitado em 1819, quando foram talhados na pedra os famosos degraus da igreja.

Com o crescimento da popularidade do templo, a capela foi derrubada em 1870 para abrir espaço para um novo templo. Trinta anos depois, houve nova demolição, com a construção do prédio atual, maior e com dois campanários. Atualmente, devotos e turistas também podem subir até a igreja em um bondinho.