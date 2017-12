Igreja de Batatais tira cupins de tela de Portinari A tela A Sagrada Família, de Cândido Portinari (1951), avaliada em US$ 4,5 milhões, passou por processo de descupinização na Igreja Matriz do Senhor Jesus da Cana Verde, de Batatais, interior do Estado. Duas obras do artista local Mozart Pelá também foram recuperadas. Segundo a Secretaria Municipal de Turismo, os produtos aplicados não prejudicam as telas, que tiveram os beirais de madeira substituídos por peças de alumínio. O processo custou R$ 3,7 mil.