Idoso perde controle de carro e bate em dois em Serra Negra

A polícia de Serra Negra, no interior de São Paulo, irá intimar para depor um idoso de 79 anos que bateu em dois veículos e atropelou uma pessoa no município.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o idoso perdeu o controle de seu veículo, um Corolla prata, por volta das 16h30 da última segunda-feira, 30, e bateu em uma moto. O motociclista foi arrastado. Em seguida, ao avançar com carro, o idoso colidiu com outro veículo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Polícia Militar foi acionada e as vítimas levadas para a delegacia da cidade. O idoso não compareceu ao DP e será convocado para depor. A SSP informou que a polícia já solicitou as imagens do acidente que foram registradas em câmeras de seguranças.