Idoso morre em assalto no estacionamento de banco em SP

Um homem de 65 anos morreu baleado na tarde desta terça-feira, 10, durante uma tentativa de assalto no estacionamento de uma agência bancária na Rua Maria Cândida, na Vila Guilherme, zona norte de São Paulo.

De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 13 horas e não há detalhes sobre o incidente. Até as 16 horas, ninguém havia sido preso. O caso será investigado pelo 9º Distrito Policial, no Carandiru.