Idoso morre baleado durante tiroteio em shopping do Rio

Um idoso morreu e dois supostos criminosos ficaram feridos durante tentativa de assalto a uma joalheria do Norte Shopping, no Cachambi, zona norte do Rio, na manhã de ontem.

Quatro homens armados invadiram a loja, no segundo andar, renderam os funcionários e recolheram joias, segundo a assessoria do shopping. Eles foram para o estacionamento, onde tinham deixado um Fiat Siena preto roubado momentos antes do assalto, mas foram perseguidos por seguranças, que fecharam o estacionamento e impediram a fuga.

A Polícia Militar chegou e houve tiroteio. O aposentado Ronaldo Aquino Fernandes, de 74 anos, foi atingido no pescoço ao entrar no estacionamento com familiares. Ele chegou a ser levado ao Hospital Salgado Filho, onde morreu. A perícia vai indicar de qual arma partiu o tiro.

Os quatro assaltantes conseguiram fugir a pé do estacionamento e, na rua, tentaram roubar um taxista. Eles ordenaram que o taxista e a passageira saíssem do veículo, mas a polícia chegou e houve novo tiroteio, que deixou oito marcas de tiros no táxi. Dois ladrões conseguiram fugir. Outro foi ferido de raspão no rosto e preso. O quarto tentou escapar pulando um muro. Foi baleado na perna e preso.

Com a dupla, foram apreendidas quatro correntes de ouro, no valor total de R$ 11 mil, um celular e um radiotransmissor. O valor das joias não recuperadas não foi divulgado. O shopping não interrompeu suas atividades. É a segunda morte nas proximidades do local em menos de três meses.