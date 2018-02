Idoso morre atropelado por carro na Marginal do Pinheiros

SÃO PAULO - Um homem morreu atropelado na tarde desta quarta-feira, 7, na Marginal do Pinheiros, na zona sul de São Paulo. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o acidente ocorreu por volta das 14h40 na região da Ponte Transamérica.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vítima de 71 anos morreu no local logo após ser atingido por um carro. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi acionado e aguarda no local para remoção do corpo.

A faixa da esquerda da via, no sentido Castelo Branco, está bloqueada.