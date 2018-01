Idoso morre atropelado na faixa de pedestres na zona oeste

SÃO PAULO - Um idoso de 79 anos morreu após ter sido atropelado por um carro em alta velocidade nas proximidades do metrô Vila Madalena, na zona oeste da cidade de São Paulo, na noite de domingo, 14. O caso ocorreu no cruzamento entre a Rua Heitor Penteado e a Avenida Pompeia por volta das 21h.

Segundo informações da Polícia, o homem estaria voltando da igreja quando foi atingido, na faixa de pedestres, por um carro em alta velocidade. O impacto lançou o idoso longe e ele morreu no local.

Há suspeita de que o motorista estivesse participando de um racha, pois havia outro veículo em alta velocidade próximo dele no memnto do acidente. A velocidade permitida na rua é de 50 quilômetros por hora.

Pedestres que passavam pela área anotaram a placa do veículo para passar à polícia. As autoridades também vão usar câmeras de segurança da região para tentar identificar o motorista. As investigações estão a cargo do 91º DP (Ceagesp).