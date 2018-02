Idoso morre atropelado durante ataque a ônibus na zona norte de São Paulo

SÃO PAULO - Uma pessoa morreu atropelada por um ônibus e duas ficaram feridas durante um protesto no qual dois coletivos foram atacados na região da Vila Brasilândia, na zona norte de São Paulo, na noite de segunda-feira, 5.

O atropelamento ocorreu por volta das 20 horas na Rua Santa Cruz da Conceição após um passageiro armado render o motorista, assumir o volante e, na ladeira, abandonar o veículo, prefixo 1 1719, da Viação Santa Brígida, que fazia a linha 8528 (Jardim Guarani - Praça do Correio).

Os passageiros, o motorista e o cobrador já haviam saído do coletivo quando criminoso abandonou a direção. O veículo, segundo a polícia, atingiu também uma moto, um bar, uma loja e um poste da Eletropaulo, que caiu sobre o ônibus. Raimundo do Nascimento, de 64 anos, estava na calçada quando foi atropelado, morrendo no local.

Praticamente no mesmo horário, várias pessoas, uma delas armada, invadiram outro ônibus da Viação Santa Brígida na altura do nº 2.300 da Avenida Deputado Cantídio Sampaio, na mesma região do acidente. O coletivo, prefixo 1 1707, que fazia a linha 957T (Cohab Taipas - Itaim Bibi), ficou totalmente destruído ao ser incendiado pelo grupo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Apedrejamento - Entre a tarde e a noite, dois ônibus da Viação Sambaíba, das linhas 971D (Jardim Damasceno - Metrô Santana e 971R/42 (CDHU Voith - Metrô Santana) já haviam sido apedrejados na Avenida Deputado Cantídio Sampaio, também na mesma região onde ocorreram os ataques aos coletivos da Viação Santa Brígida, ambos registrados no 72º Distrito Policial, de Vila Penteado.

Protesto - Os ataques aos coletivos teriam sido motivados pela morte de um motoqueiro na noite de domingo, 4. O suspeito foi abordado e perseguido por policiais militares do 18º Batalhão. Ao sofrer um acidente durante a fuga, o rapaz quebrou o pescoço e morreu. A revolta de supostos moradores aumentou com a demora na retirada do corpo, que ficou no local durante toda a manhã de segunda-feira, 5.

Grande ABC - Por volta das 22 horas, um ônibus da Viação Humaitá foi incendiado durante a ação de pelo menos três desconhecidos na Avenida Queirós Filho, na Vila Suíça, em Santo André. Passando-se por passageiros, dois homens, em um ponto de ônibus, deram sinal. Assim que o veículo parou, os dois criminosos, um deles armado, entraram e ordenaram que todos descessem. Um terceiro bandido então surgiu com o combustível e incendiou o coletivo. Não houve feridos. Nem a Polícia Militar nem a Polícia Civil haviam recebido informação sobre o suposto motivo do ataque, que foi registrado no 1º Distrito Policial da cidade.