Idoso morre após ser deixado amarrado dentro de casa por assaltantes

SÃO PAULO - O representante comercial Aldo Borges, de 79 anos, foi encontrado morto dentro de casa na região do Belém, zona leste da capital, na tarde de segunda-feira, 14, após ser vítima de um assalto. A vítima estava amarrada, segundo a polícia. Um suspeito foi preso.

Três homens abordaram Borges na hora em que ele saía de casa, de acordo com policiais do 12° DP (Pari), onde o caso está sendo investigado. Após amarrar o idoso e roubar seus pertences, os criminosos fugiram no carro da vítima, um Hyundai i30, deixando para trás um Chevrolet Monza.

Colegas de trabalho do representante comercial estranharam sua ausência e ligaram para a família de Borges, que chamou a polícia. O idoso tinha problemas cardíacos, segundo a família, e teria passado mal durante o assalto.