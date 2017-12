Idoso morre após ser atropelado duas vezes na Marginal do Tietê

SÃO PAULO - Um idoso de 75 anos morreu após ser atropelado duas vezes na Marginal do Tietê na madrugada desta terça-feira, 25. O acidente ocorreu por volta das 3 horas, quando Manoel Eurípedes de Sousa atravessava a via, na altura do bairro Bom Retiro, região central de São Paulo. É o primeiro registro de morte por atropelamento neste ano nas Marginais, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), da Prefeitura de São Paulo.

De acordo com informações da Secretaria do Estado da Segurança Pública, Sousa foi atingido no sentido Ayrton Senna da pista expressa da Marginal por um carro e arremessado na direção de outro veículo, que não teve tempo de desviar ou frear. O acidente ocorreu nas proximidades da Ponte da Casa Verde, segundo a CET.

O motorista do segundo veículo, um funcionário público de 53 anos cuja identidade não foi divulgada, parou para prestar socorro enquanto o condutor do primeiro carro, um Kia Bongo, fugiu do local do acidente.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sousa chegou a ser socorrido por uma equipe médica do Samu, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor no 2º DP (Bom Retiro).

Ainda segundo a CET, de acordo com informações preliminares, não havia problemas na sinalização da via e na iluminação do local. A companhia orienta que as travessias nas Marginais sejam feitas apenas pelas pontes.

Neste ano, a CET registrou oito mortes nas Marginais do Tietê e Pinheiros: o atropelamento de Sousa nesta madrugada e sete mortes envolvendo motociclistas. De acordo com a companhia, mais de 80% dos acidentes com vítimas nas Marginais envolvem motos. "De acordo com os registros, nenhum desses acidentes teve relação com a velocidade dos veículos envolvidos", diz em nota a CET.

As pistas das Marginais do Tietê e do Pinheiros tiveram o limite de velocidade aumentado em 25 de janeiro, aniversário da capital, seguindo promessa de campanha do prefeito João Doria (PSDB).

No domingo, 23, um motociclista morreu, também na Marginal do Tietê, quando a moto que ele conduzia fazia a transição da pista central para a pista local da via, no sentido Castelo Branco, e bateu em um carro.