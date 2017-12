Idoso é queimado com soda cáustica em assalto na região de Sorocaba

SOROCABA – Um idoso de 67 anos teve parte do corpo queimado com soda cáustica nesta quinta-feira (16) durante assalto à sua chácara, em Capela do Alto, região de Sorocaba. Os bandidos também jogaram álcool no corpo da vítima, amarrada com fitas adesivas, e atearam fogo. Levado para o pronto-socorro da cidade, o homem foi transferido para o Hospital Regional de Sorocaba, em estado grave.

De acordo com a Polícia Militar, quatro bandidos invadiram a chácara, no bairro do Morro, e renderam o idoso e sua mulher de 58 anos. Depois de amarrá-los e verificar que não havia muitos objetos de valor na casa, os criminosos passaram a torturar o casal – os nomes das vítimas não foram divulgados a pedido dos familiares. A mulher foi agredida e o homem teve uma corda amarrada ao pescoço – os bandidos simularam um enforcamento, antes de queimá-lo com a soda cáustica e o álcool.

O bando deixou a chácara em dois carros, um deles roubado das vítimas. A mulher conseguiu soltar-se e ligou para a PM. Um dos carros se acidentou na rodovia Castelo Branco e foi abandonado pelos criminosos. Policiais militares e rodoviários usaram um helicóptero na tentativa de localizar os assaltantes. As buscas continuavam no final da tarde.