Idoso é morto após ser atropelado e arrastado por motorista embriagado, diz polícia

SÃO PAULO - Um motorista de 19 anos atropelou e matou, na manhã deste sábado, 21, um idoso de 77 anos na Rodovia Antônio Romano Schincariol (SP-127), em Tatuí, no interior paulista. O corpo da vítima ficou preso no para-brisa do carro e foi arrastado por cerca de 500 metros. Segundo a polícia, o motorista, identificado como J.D.A.N., estava embriagado.

Segundo uma testemunha, depois de parar o carro, o motorista empurrou o idoso do para-brisa, jogou o corpo no acostamento e fugiu. "A testemunha anotou a placa, que é de Itapetininga, e acionou a polícia. O jovem tirou o corpo de cima do carro e foi embora sem prestar socorro", afirmou o soldado André Luís Galvão Mariano, de 41 anos.

Depois do acidente, o motorista seguiu para Tatuí, onde foi preso embriagado. "O teste acusou 0,43 miligramas de álcool por litro de ar no bafômetro", disse Mariano.

O rapaz será transferido nesta segunda-feira, 23, para um presídio em Capão Bonito. Ele responderá por homicídio doloso e embriaguez ao volante. O idoso foi enterrado na tarde deste sábado.