Idoso é morto a pauladas em assalto

ITAPECERICA DA SERRA - O aposentado José Maciel Fragoso, 72 anos, foi morto a pauladas na noite deste sábado, 12, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Segundo a polícia, o idoso estava dentro de sua chácara quando o local foi invadido por dois assaltantes encapuzados. Após o crime, Bruno Esquesaro, 19 anos, Robson Lopes Martins, 18 anos, Leonardo Walterkemper, 18 anos e Michael de Miranda Neves, 20 anos, foram presos em flagrante.

A Polícia Militar localizou o Fiat Prisma do aposentado, na estrada Ary Domingues Mandu, em poder de Esquesaro e Martins. De acordo com a polícia, no bolso de um dos jovens os policiais encontraram um cartão bancário no nome da vítima e R$ 65. Os jovens chegaram a dizer que o carro era do avô de um deles antes de assumirem que haviam participado do assalto na chácara com outros dois comparsas.

Com as informações da dupla, os policiais localizaram mais dois jovens. Walterkemper disse que estava no assalto e que, junto com Esquesaro, entrou na chácara enquanto os outros dois jovens ficaram do lado de fora. Ele afirmou também que Esquesaro foi o autor dos golpes contra Fragoso.