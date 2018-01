Idoso é detido por abuso sexual em Ubatuba

Ao volante de uma picape Saveiro branca, ao lado de um adolescente de 13 anos, o aposentado J.L.A., 74 anos, foi detido, no início da noite de segunda-feira, por policiais rodoviários federais, na altura do quilômetro 32 da Rodovia Governador Mário Covas (BR-101), em Ubatuba, litoral norte paulista. Ao ser parado pelos agentes, os policiais descobriram que o menor não era parente do aposentado e começaram a fazer perguntas. O adolescente afirmou que era explorado sexualmente por J.L.A. e que em troca recebia brinquedos. Com o idoso, foi encontrado um carnê de prestações em nome da avó do adolescente, o que pode sugerir um eventual pagamento pelo ato criminoso. Na casa do suspeito, os policiais encontraram duas espingardas, munições, revistas pornográficas e brinquedos, supostamente para atrair as crianças. O aposentado mora sozinho, não é casado e não tem filhos. Ele já teve passagens por jogo do bicho, furto e atentado violento ao pudor, tendo cumprido mais de 15 anos de prisão. J.L.A. foi autuado em flagrante por atentado violento ao pudor e porte ilegal de arma de fogo. O adolescente foi encaminhado ao Conselho Tutelar, que localizou sua mãe.