Idoso é baleado e morre após sacar dinheiro em Moema, na zona sul

SÃO PAULO - Um homem de 68 anos foi baleado e morto em uma tentativa de assalto conhecida como "saidinha de banco" na tarde desta quinta-feira, 5, na Avenida Bem-Te-Vi, em Moema, zona sul de São Paulo.

O idoso, cuja identidade não foi revelada, havia tirado dinheiro em uma agência bancária e estava a pé na altura do número 232 quando dois criminosos em uma moto anunciaram o assalto. A Polícia Militar afirma ter recebido o chamado às 14h10. A vítima correu, segundo a PM, e levou um tiro na nuca. No susto, ele atirou o pacote de dinheiro no chão. Os bandidos fugiram sem levar nada.

O senhor foi socorrido ao Pronto-atendimento do Hospital Santa Paula, mas não resistiu ao ferimento. O envelope com dinheiro, cuja quantia a PM não soube informar, foi levado ao 27° DP (Campo Belo), onde está sendo registrado o caso.