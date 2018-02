Idoso é atingido por bala perdida Um homem de 70 anos foi atingido por uma bala perdida no pescoço, no Mandaqui, após um policial militar à paisana reagir num assalto a uma loja. O estabelecimento, que vende material esportivo, fica na Avenida Doutor Francisco Ranieri. No tiroteio, o PM matou um dos assaltantes. Outro suspeito acabou sendo preso nos arredores da loja e dois conseguiram fugir. O policial não se feriu. O homem, que foi baleado fora da loja, foi internado no Hospital do Mandaqui, onde passou por uma cirurgia na tarde de ontem.