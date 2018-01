Idoso de 91 anos morre em incêndio em Santo André

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em um incêndio na noite desta quarta-feira, 20, ocorrido em uma casa no bairro Cata Preta, em Santo André, no ABC paulista.

Francisco Cassimiro de Oliveira, de 91 anos, que tinha deficiência visual e dependia de uma cadeira de rodas para se locomover, morreu carbonizado em seu quarto. No momento do incêndio faltava energia na casa e a filha do casal, que mora no andar superior do imóvel, havia acendido uma vela para os pais.

O filho do casal, um senhor de 54 anos também chamado Francisco, entrou no cômodo para salvar a mãe, mas não conseguiu retirar o pai. O filho e a esposa de Cassimiro sofreram queimaduras e foram encaminhados ao pronto-socorro central da cidade.