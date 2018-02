Idosas são detidas em bingo clandestino Cerca de 90 pessoas, a maioria mulheres com mais de 65 anos, foram detidas na noite de anteontem em um bingo clandestino no Jardim Marajoara, zona sul de São Paulo. A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima sobre o local, na Avenida Interlagos, 2.068. Bombeiros tiveram de arrombar a porta do bingo, que estava trancada. Dois gerentes do local foram presos e indiciados. Foram apreendidas 119 máquinas caça-níqueis. Os 89 apostadores foram levados ao 101.° DP e liberados após serem ouvidos.