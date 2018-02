Idosa volta após 3 dias retida em aeroporto A brasileira Dionísia Rosa da Silva, de 77 anos, barrada segunda-feira no Aeroporto de Barajas, em Madri, voltou ao Brasil ontem, após três dias no aeroporto. Ela viajou do Brasil com a neta, que vive legalmente na Espanha, mas não tinha a carta-convite exigida de brasileiros que se hospedam com parentes ou amigos porque sua filha e o genro são ilegais no país e há ordem de expulsão contra eles.