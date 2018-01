Idosa surpreendida usando fraudão com cocaína

A Polícia Rodoviária Federal flagrou na tarde desta sexta-feira, 27, duas bolivianas que usavam fraudões recheados de cocaína, uma delas com 77 anos de idade. Veja também: Aposentada é presa acusada de tráfico de drogas em SP Idosa escondia drogas no porão de bar em Mauá A apreensão ocorreu em Campo Grande, no quilômetro 453 da BR 163, durante fiscalização rotineira em ônibus de uma empresa de linha regular que fazia o itinerário entre Campo Grande e São Paulo. Ao fiscalizar os passageiros, os agentes desconfiaram das duas mulheres, pelo nervosismo e volume das roupas que estavam vestindo. Foram encontrados 4,386 quilos de cocaína com a boliviana Alberta Cespedes Olivera, 77 anos, e 5,182 kg de cocaína, com a boliviana Betty Torrico Rojas Carrillo, 50 anos. Elas disseram que foram abordadas por uma senhora na Bolívia que ofereceu para cada uma delas a quantia de US$ 500 para que fizessem a viagem com a droga colada ao corpo até a capital paulista.