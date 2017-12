Idosa morre durante chuva em Santos

Temporais e ventos acima de 55 km/h provocaram nessa quinta-feira, 5, transtornos em pelo menos três Estados: São Paulo, Rio e Rio Grande do Sul. No caso mais grave, uma mulher de 70 anos morreu em Santos, na Baixada Santista.

De acordo com o jornal A Tribuna, Ana dos Santos voltava do trabalho e passava pela Rua Adriano Dias dos Santos, por volta das 17h, no bairro Bom Retiro, quando o muro de uma casa próxima de sua residência despencou. A cidade ainda registrou dezenas de quedas de árvores. A travessia na balsa Santos-Guarujá foi interrompida por cerca de meia hora.

Já a capital ficou em estado de atenção para alagamentos das 18h10 até as 19h50. O Aeroporto de Congonhas, na zona sul paulistana, fechou das 18h20 às 19h30. Às 22h45, ainda havia 95 semáforos com problemas na cidade.

As instabilidades que atingiram a Grande São Paulo estão associadas à propagação de uma frente fria sobre o oceano. Houve registro de queda de granizo nas regiões do Aeroporto Campo de Marte e da Vila Nova Cachoeirinha, ambas na zona norte, por volta das 18h25. O mesmo temporal, com granizo e ventos acima de 55 km/h, derrubou pelo menos 17 árvores na cidade de Sorocaba.

No Rio, foram registrados ventos de 97,9 km/h na estação de medição de Marambaia e o estado de atenção acabou declarado pela prefeitura às 20h03. O Aeroporto Santos Dumont foi fechado para pousos e decolagens e o Internacional Antonio Carlos Jobim (Galeão) funcionou até o fim da noite com auxílio de instrumentos.

Rio Grande do Sul. Quedas de granizo também foram registradas no Sul. As regiões mais afetadas foram a cidade de Cidreira e o litoral norte gaúcho.

Segundo o sargento João Rodrigues, da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, os temporais causaram destelhamento em 50 residências. As prefeituras das cidades atingidas distribuíram lonas para cobrir temporariamente as casas afetadas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para mais chuvas fortes e trovoadas no oeste, centro e norte gaúcho hoje. Em São Paulo e Rio, o tempo fica instável e chuvoso durante todo o dia.