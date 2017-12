Idosa morre atropelada por carro e ônibus na zona sul de São Paulo

SÃO PAULO - Uma mulher idosa, ainda não identificada, morreu após ser atingida por um carro e um ônibus na Alameda Santo Amaro, próximo à Avenida Vitor Manzini, no bairro de Santo Amaro, zona sul de São Paulo. O acidente foi registrado pela Polícia Militar (PM) às 5h26 da manhã desta quinta-feira, 11. Chovia na região, e a pista estava molhada no momento do atropelamento.

Conforme os relatos de testemunhas à PM, a pedestre atravessava a rua quando foi atropelada pelo motorista de um carro, que fugiu rapidamente. A mulher ficou caída na pista e foi novamente atingida por um ônibus que passava pelo local. O coletivo permaneceu na região do acidente, onde houve bloqueio parcial para perícia até em torno das 9 horas. Não houve registro de outras vítimas.