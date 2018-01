Idosa morre atropelada após festa estudantil

Gonçalves foi encontrado pela polícia em uma rua próxima ao acidente. Ele estava em seu carro, um Astra, estacionado na contramão, e tentava ligar para a família. O empresário confessou o atropelamento e foi indiciado por homicídio culposo e embriaguez ao volante, crimes de trânsito. Depois de pagar uma fiança de R$ 19 mil, ele foi liberado e vai responder em liberdade.

Esta é a segunda morte relacionada ao festival universitário de São Carlos, evento esportivo organizado pelas atléticas da USP de São Carlos e da UFSCar. Na última quinta, Bruno Henrique de Oliveira, de 22 anos, morreu atropelado por um caminhão durante o corso, um percurso de trio elétrico pelas ruas da cidade.

No ano passado, outra tragédia marcou a mesma festa: o estudante da USP Ricardo Mitsuo Iwahashi, de 24 anos, foi encontrado morto em um córrego após o corso. O laudo do Instituto Médico-Legal concluiu que o jovem foi vítima de afogamento e traumatismo craniano e tinha alto teor de álcool no sangue.