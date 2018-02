Idosa morre após ser atropelada por motorista sem habilitação em Franca

SÃO PAULO - Uma idosa de 80 anos morreu após ser atropelada por uma mulher sem carteira de habilitação na manhã desta segunda-feira, 22, em Franca, no interior de São Paulo.

Segundo a Polícia Militar, a vítima estava na calçada quando foi atingida pelo veículo, por volta das 8h. A motorista do carro, que tem 25 anos, fugiu do local do acidente e foi para casa, onde foi presa por omissão de socorro. Ela foi levada para o 5º Distrito Policial.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A senhora foi encaminhada pelos bombeiros à Santa Casa de Franca, onde morreu.