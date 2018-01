Idosa morre após inalar fumaça tóxica de vazamento no Guarujá

GUARUJÁ - Uma idosa de 68 anos, moradora do distrito de Vicente de Carvalho, no Guarujá, litoral sul de São Paulo, morreu nesta segunda-feira, 18, após ter inalado a fumaça gerada pelo vazamento de gás, na quinta-feira, 14. Segundo laudo da prefeitura de Jundiaí, onde Leia Magalhães de Maria estava internada, a morte foi consequência da inalação da fumaça tóxica.

Na quinta-feira, Leia, que morava no bairro Sítio Pae Cará, apresentou náuseas, vômito e asfixia após ter inalado o gás gerado pelo acidente na área da empresa Localfrio, na margem esquerda do Porto de Santos. Ela foi atendida em um hospital do Guarujá, mas foi liberada.

Leia foi levada para Jundiaí por um de seus filhos que mora na cidade do interior. A idosa buscou atendimento com os mesmos sintomas no Hospital das Pitangueiras, onde recebeu cuidados médicos e foi liberada.

Na segunda-feira, ela foi encaminhada ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel (Samu) e teve a morte decretada por volta de 11 horas.

Um dos filhos da vítima registrou boletim de ocorrência no 6º Distrito Policial de Jundiaí, por morte suspeita. O enterro da idosa estava previsto para ocorrer às 10 horas desta terça-feira, 19, no Cemitério de Vicente de Carvalho.