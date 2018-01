Idosa morre ao cair de montanha-russa no Rio

A ajudante de cozinha Heydiara Ribeiro, de 61 anos, morreu anteontem ao cair de uma montanha-russa no parque de diversões Terra Encantada, no Rio. Uma hipótese é a de que a trava de segurança do brinquedo tenha falhado, diz a polícia. A administração não foi encontrada.

Não é o primeiro acidente no parque. Em 2005, um homem de 28 anos caiu de uma montanha-russa e teve traumatismo craniano. Em 2008, bombeiros interditaram o local por má conservação dos equipamentos.