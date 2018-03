Idosa morre afogada em casa ao salvar os netos

Moradores de Mauá, no ABC paulista, ainda não se conformavam com a morte da aposentada Antônia Avelaneda Grande, de 64 anos, na enchente do Córrego Corumbé, no Jardim Zaíra. Antônia se afogou dentro de casa no fim da tarde de anteontem, após uma forte chuva atingir a região.

A aposentada estava com o marido e dois netos em casa quando começou a chover, por volta das 17h30. Em menos de uma hora o córrego transbordou e a água invadiu o imóvel. "Quando ouvi os gritos dela, arrombei o portão e entrei na casa amarrado a uma mangueira", lembra o vizinho José Lima Canuto, de 52 anos. "Entrei pela sala e, quando cheguei na cozinha, a água estava no meu queixo. Não consegui encontrar a dona Antônia."

A aposentada foi atingida pela parede da casa vizinha, que desabou por causa da correnteza, e foi encontrada embaixo da geladeira. Ela tinha colocado os netos de 4 e 12 anos sobre a mesa para proteger das águas. Antônia foi a quinta vítima das chuvas neste ano no Jardim Zaíra.

Ontem, o prefeito de Mauá, Oswaldo Dias (PT), decretou estado de emergência nas áreas atingidas. O decreto será encaminhado hoje para o governo do Estado. Caso seja aceito, a cidade poderá conseguir recursos para obras. Depois da enchente, os moradores do Jardim Zaíra tiveram de lidar com a lama, o lixo, os móveis perdidos e o medo de outra chuva.