Idosa é suspeita de matar irmã esganada no interior de São Paulo

SÃO PAULO - Uma idosa de 72 anos pode ter sido esganada pela própria irmã, de 75, na cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo, na manhã de terça-feira. Segundo a Polícia Civil, que investiga o caso, a mulher aparenta ter problemas psicológicos.

Uma vizinha das duas senhoras disse à polícia que a idosa confessou ter matado a irmã com as próprias mãos. Na delegacia, no entanto, a idosa negou o assassinato e disse aos policias que não acreditava que a irmã estava morta.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A polícia aguarda a liberação dos laudos periciais nesta quarta-feira, 3, para determinar as causas da morte. Segundo informações do delegado Emerson Gardenal, a vítima apresentava sinais de unhas no pescoço.