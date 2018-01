Idosa é atropelada por bicicleta em ciclovia no centro de SP

SÃO PAULO - Uma idosa foi atropelada por volta das 11h40 desta quarta-feira, 9, por um ciclista na ciclovia da Avenida Liberdade, esquina com a Rua Barão de Iguape, na região central da capital paulista. A mulher ficou ferida no supercílio e na cabeça e foi encaminhada, consciente, a um hospital próximo.

O ciclista informou no 1.° DP (Sé) que a idosa atravessava a rua fora da faixa de pedestres e não viu que ele se aproximava. Os dois bateram ombro com ombro, a mulher caiu e acabou se ferindo. A vítima foi medicada e passa bem, de acordo com a Polícia Civil.

O acidente aconteceu às 11h40, segundo a Polícia Militar.