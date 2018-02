Idosa de 87 anos mata ladrão durante assalto Uma mulher de 87 anos matou um homem que tentava assaltar seu apartamento. O crime ocorreu por volta das 17 horas de sábado na esquina das Ruas Do Guia Lopes e Sinimbu, no centro de Caxias do Sul, região de serra, no Rio Grande do Sul. O rapaz ainda não foi identificado pela polícia.