Idosa de 80 anos é abandonada por enfermeira em estrada

PRESIDENTE PRUDENTE - A idosa Isaura Ribeiro de Moraes, de 80 anos, foi abandonada nessa terça-feira, 17, em uma estrada vicinal, em Piratininga(SP), por uma enfermeira que a trouxe de Bauru. Ela foi deixada em um matagal às margens da estrada, próximo a uma clínica de recuperação de dependentes químicos. A mulher, que não anda e tem dificuldade para falar, foi socorrida por funcionários da clínica, que ouviram seus gritos.

O caso chocou a polícia. "Dona Isaura foi deixada de propósito perto da clínica para não correr risco de morte", diz Luis Carlos Amado, de 57 anos, delegado interino de Piratininga. O policial disse que o caso é grave e completou: "Aparentemente é um descarte de ser humano".

Depois de ser atendida na clínica, a idosa foi levada para o Asilo Vila Vicentina. "Ela disse a uma assistente social que foi abandonada na estrada por uma enfermeira chamada Solange e que estava numa casa de idosos em Bauru", conta o delegado.

Ele enviou uma equipe a Bauru para descobrir onde fica o asilo, que seria a Casa de Repouso Sol e Lua.O delegado quer ouvir os responsáveis pela clínica e parentes da idosa."Não sabemos o motivo pelo qual ela foi abandonada e, por isso, vamos averiguar", avisa o policial.

O Estado apurou que a idosa, depois da morte de seu irmão, estava sob os cuidados de uma sobrinha. Ela teria deixado de pagar as mensalidades do asilo que abrigava a tia. Não foi possível manter contato com a Casa de Repouso Sol e Lua.