Idosa atropela 11 em Caraguatatuba Pelo menos 11 pessoas, entre elas duas crianças, foram atropeladas ontem em uma calçada no centro de Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo. O acidente foi causado pela condutora de um Honda City de 72 anos, que ficou em estado de choque. Segundo testemunhas, ela teria confundido o freio com o acelerador.