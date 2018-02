Identificados suspeitos de matar líder da Rocinha A polícia identificou dois suspeitos do assassinato do líder comunitário da Rocinha Vanderlan Barros de Oliveira, o Feijão, de 41 anos, morto na segunda-feira. Thiago Martins Cafieiro, o FM, de 30 anos, e um homem conhecido como Vasquinho foram reconhecidos como os assassinos. Thiago teve mandado de prisão expedido e Vasquinho teve a prisão pedida à Justiça. Feijão foi executado com cinco tiros.