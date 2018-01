Identificados os três motociclistas mortos em acidente na Anhanguera

SOROCABA - A Polícia Civil identificou os três pilotos que morreram em um acidente envolvendo um grupo de 20 motociclistas, na tarde de domingo, 20, na Rodovia Anhanguera, em Jundiaí, interior de São Paulo. Os corpos de Thiago Brito da Silva, de 20 anos, e de Rogério Caffaro, de 34, estão sendo velados em São Paulo. Já o velório da terceira vítima fatal, Edson Cantelli, de 31 anos, acontece em Embu das Artes, na Grande São Paulo, onde ele residia.

Silva e Caffaro morreram no local. Cantelli morreu depois de ser internado no Hospital São Vicente, de Jundiaí, com ferimentos graves.

Outros dois pilotos sofreram ferimentos e também foram levados para o hospital de Jundiaí. O motociclista Ednei Oliveira Trindade continuava internado na manhã desta segunda-feira, 21, mas seu estado de saúde não foi divulgado. De acordo com a Polícia Civil, segundo as informações do policiamento rodoviário, o comboio de motos ultrapassava uma picape Peugeot, mas Silva não conseguiu fazer a manobra e acabou atingindo a traseira do utilitário. Ele e a moto caíram, sendo atingidos pelos outros motociclistas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O grupo de amigos aficionados por motos, a maioria moradora da zona sul de São Paulo, se reunia na capital e costumava pegar a estrada para passeios nos fins de semana. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar o acidente.