Identificado segundo menino morto nas chuvas de SP

A família identificou agora há pouco o corpo de Matheus de Oliveira Urtado, 9 anos, no Instituto Médico Legal de Osasco, região metropolitana de São Paulo, a oeste da capital. O garoto estava desaparecido, junto com outras duas crianças, desde o temporal que castigou a zona Leste da cidade, no dia 23. O corpo foi retirado do rio Pirapora por uma guarnição do Corpo de Bombeiros de Barueri, por volta das 16h30 do sábado, dia 27. Veja também: Família identifica garoto desaparecido em córrego na zona leste Três garotos desaparecem em córrego na capital paulista Também hoje foi identificado outro dos três meninos desaparecidos, levados pela enxurrada do córrego Tiquatira. O Instituto Médico Legal de Osasco, na Grande São Paulo, confirmou que o corpo de Jader Luís Gomes da Silva, de 10 anos, foi identificado pela família. Ainda seguem as buscas pelo corpo do terceiro menino, além do de um adolescente que teria desaparecido na noite do dia 24 no córrego Itapu, na região do Jardim Ângela, zona sul de São Paulo.