Identificação de grevistas será feita por imagem

A investigação está sendo feita pela 1.ª Delegacia Seccional Centro. "Vários dirigentes sindicais estão sendo notificados para serem ouvidos. Uma das linhas de investigação é que o movimento decorre de uma dissidência sindical. As imagens vão compor o inquérito policial para mostrar a dimensão desses fatos e os danos à população", afirmou Grella. O secretário descarta a possibilidade de participação do crime organizado, hipótese que é mais forte, segundo ele, nos casos de ônibus incendiados.

A paralisação também está sendo investigada pelo Ministério Público. De acordo com Márcio Elias Rosa, procurador-geral de Justiça de São Paulo, são duas linhas de investigação: danos à mobilidade urbana e omissão da Prefeitura e do governo do Estado de São Paulo, que teriam o papel de fiscalizar e atuar durante a paralisação. "Na perspectiva do Ministério Público, precisamos ter a garantia de que o serviço seja prestado e que não haja nenhum dano à sociedade", afirmou Elias Rosa. /R.I.