Ideal é pegar estradas antes de amanhã à tarde Quem deixou São Paulo para a folga do 9 de Julho deve adiantar o retorno à capital, para evitar as filas que devem começar a formar-se no início da tarde de amanhã. No Sistema Anchieta-Imigrantes, a Operação Subida será ativada às 11 horas. Por causa do feriado da Revolução Constitucionalista, o rodízio municipal de veículos da capital paulista estará suspenso hoje e amanhã.