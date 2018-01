Como foi o primeiro dia? Bom, mas não havia consultas marcadas. Atendi só um paciente, que levou um eletrocardiograma de rotina para que eu analisasse. Estava normal.

Como está a estrutura da UBS Jardim Emília? Para atendimento ambulatorial, ótima. Há aparelhos para eletrocardiograma e vários medicamentos.

Por que decidiu voltar à profissão? Estou aposentado há 15 anos, continuei na rede privada e parei no fim de 2012. Quando saiu o programa, pensei em me inscrever até para o Amazonas, mas resolvi ficar perto da família, que mora em Guarulhos. A idade não será problema. Vários dos inscritos são jovens, só que é necessário ter prática para atuar no atendimento básico. Sou pediatra e trabalhei por mais de 30 anos em saúde da família no Rio de Janeiro, Teresópolis, Guarulhos e São Bernardo do Campo.