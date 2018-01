O goleiro Bruno Fernandes desembarca hoje no Rio, onde vai ficar 30 dias preso. Ele e seu amigo Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão, participarão de audiências no processo em que são acusados de agressão contra Eliza Samudio, ex-amante do atleta, em outubro. Em Minas, Bruno responde a processo pela morte de Eliza.