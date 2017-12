Ícone de serviços, Copan tem de restaurante a igreja Um ícone do prédio com serviços em São Paulo é o Copan, cuja construção foi iniciada em 1951 e tem de restaurante a igreja no andar térreo. Outros edifícios antigos da cidade seguem a mesma linha, mas, segundo o arquiteto e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie Antônio Cláudio Fonseca, esse tipo de construção começou a cair em desuso nos anos 1970. "Edifícios mistos são uma marca comum em áreas da cidade onde há uma vida urbana consolidada, como era o caso do centro na época de construção do Copan."