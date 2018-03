IC vai verificar condições dos urubus de obra O Instituto de Criminalística vai fazer uma perícia para verificar as condições dos três urubus que fazem parte da obra Bandeira Branca, do artista plástico Nuno Ramos. O pedido foi feito pela Delegacia do Meio Ambiente, que instaurou um inquérito para apurar se a exposição das aves fere algum artigo da lei ambiental. Ramos foi intimado a depor. Ele não foi localizado ontem. Na semana passada, disse que os urubus "estão mais bem cuidados do que se estivessem na natureza". A polícia informou que Ramos tem autorização do Ibama.