Ibirapuera terá a maior feira de orgânicos de SP

O Ibirapuera, na zona sul, agora terá uma feira de orgânicos. Todo sábado, 150 produtores vão montar suas barracas no Modelódromo do Parque do Ibirapuera, na Praça David Eisenhower, com entrada pela Rua Curitiba, das 7h às 13h. Até agora, os moradores da região tinham só uma espécie de minifeira, organizada aos domingos no estacionamento da Igreja do Santíssimo Sacramento, na Vila Mariana, com cerca de cinco estandes.

"A feira foi idealizada nos moldes da do Parque da Água Branca (na zona oeste)", diz Marcio Stanziani, secretário executivo da Associação de Agricultura Orgânica (AAO). "Mas a do Ibirapuera será maior, mais completa."

A diferença é que, pela primeira vez, a entidade não está trabalhando sozinha. Outros cinco órgãos ajudam na organização, como as Associações Biodinâmica e da Agricultura Nacional de Campinas, entre outras.

Para o consumidor, o que muda é ter à mão uma variedade maior de produtos. Além de verduras e frutas, haverá bancas com linha completa de laticínios - como iogurte, queijos e outros derivados. Também haverá frango orgânico.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Palestras. Ainda estão previstas oficinas para explicar o que é o alimento orgânico - produzido naturalmente e sem agrotóxicos - e quais são seus benefícios para a saúde. O evento promete virar ponto de encontro: terá bancas com café da manhã completo. Tudo orgânico, claro. "Está previsto um espaço confortável, com mesas e cadeiras", explica Stanziani.

Imbróglio. A feira estava prevista para ser inaugurada no dia 20 no Viveiro Manequinho Lopes. Mas o conselho do parque achou o local inapropriado. "Ficamos no Modelódromo provisoriamente, até conseguirmos um local dentro do parque", diz Stanziani.

Dentro ou fora do Ibirapuera, o importante é a feira ter saído do papel para que os produtos tenham preços competitivos. Hoje, com a pouca oferta de produtos desse tipo, os comerciantes da região chegam a cobrar R$ 4,50 por um maço de espinafre - o dobro do valor de um não orgânico.