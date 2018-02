Ibirapuera também fica sem fiscalização Na marquise do Ibirapuera, na zona sul da capital, as regras estabelecidas logo antes da reinauguração, em dezembro do ano passado, também não são respeitadas completamente. De acordo com as normas, skatistas e patinadores não podem utilizar o espaço entre 12h e 18h nos domingos. Ontem, no entanto, o local estava tomado. "Nunca ouvi falar isso", disse um segurança. /J.D.