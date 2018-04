Ibirapuera recebe piquenique que celebra diversidade São Paulo vai ser a primeira cidade brasileira a receber o Piquenique pelo Mesmo Amor, evento que será realizado no Parque do Ibirapuera, na zona sul, no dia 12. O evento vai reunir famílias LGBT e heterossexuais na Praça da Paz, para celebrar o amor e a diversidade.