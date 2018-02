Ibirapuera eleito melhor parque por turistas O Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, foi eleito o melhor parque da América do Sul pelos usuários do TripAdvisor, um dos maiores sites de viagens do mundo. Em segundo lugar ficou o Parque Nacional de Ibitipoca, em Minas Gerais. O Cristo Redentor foi considerado o segundo melhor ponto turístico, ficando atrás de Machu Picchu, no Peru. Doze museus brasileiros estão entre os melhores e o Beach Park foi escolhido o melhor parque de diversões da América do Sul.