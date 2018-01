Ibirapuera é totalmente reaberto ao público

Caio do Valle, O Estado de S. Paulo

SÃO PAULO - O Parque do Ibirapuera, na zona sul, foi totalmente reaberto por volta das 8h desta terça-feira, 30. Segundo a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, a área verde, que ficou fechada em decorrência da queda de árvores no temporal da madrugada de segunda-feira, 29, por volta das 8h todos os dez portões já davam acesso ao público.

Mais cedo, apenas três portões (o 2, o 3 e o 9) estavam liberados desde a abertura do Ibirapuera, às 5h30. Eles ficam próximos da "área cultural", que inclui a marquise e o prédio da bienal. Os demais portões estão em áreas onde 25 árvores caíram. Por questão de segurança, a administração do local preferiu não permitir o acesso dos visitantes a essas regiões.

Contudo, segundo a Prefeitura, os funcionários do parque conseguiram limpar os destroços dos pontos onde as pessoas podem visitar.