Ibirapuera é o campeão de multas de estacionamento no fim de semana

SÃO PAULO - Quem já parou o carro no Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, deve ter visto os marronzinhos em ação. O lugar é onde mais se multa por estacionamento irregular na cidade nos fins de semana. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), são 118 autuações por dia em fins de semana e feriados.

É quase cinco vezes a média do segundo colocado nas infrações de fim de semana, o Mercado Municipal da Cantareira, no centro, onde 24 multas são aplicadas a cada sábado ou domingo. Em terceiro lugar vem a Praça Charles Miller, no Pacaembu, também na região central. Lá, são apenas sete carros multados por dia no fim de semana. A infração é considerada leve, com perda de três pontos na carteira e valor de R$ 53,20.

Nos dias de semana, a média de multas nesses lugares é de, respectivamente, 32, 23 e 4. O recorte da CET para obter os números foi feito entre os dias 1.º de setembro e 14 deste mês. Entre os motivos das autuações, folhas de Zona Azul vencidas no para-brisa ou a falta delas.

Foi o que aconteceu com o advogado Martim Rodriguez, de 38 anos, que foi ao Ibirapuera ver a Bienal no fim de semana passado. "Achei que comprando uma folha estava bom, mas acabou passando do tempo. Quando voltei, dei de cara com o agente da CET multando meu carro."

O parque tem cinco cabines de venda de talões - cada folha custa R$ 3 -, que fecham meia hora antes do fim da vigência da Zona Azul - às 17h30 nos fins de semana e às 19h30 nos dias úteis. A Zona Azul no Ibirapuera funciona das 10h às 20h, de segunda a sexta-feira, e das 8h às 18h, aos sábados, domingos e feriados.

Nos fins de semana, porém, com a fila que se forma na entrada do parque, flanelinhas oferecem o mesmo talão a R$ 8. "Já comprei do lado de fora porque não achei onde comprar lá dentro. Acabei pagando mais caro", diz a administradora de empresas Carmem Mello, de 52 anos.

Bolsões. O Ibirapuera tem 898 vagas de estacionamento nos bolsões internos e 550 na área externa. Segundo a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, o parque recebe entre 70 mil e 130 mil pessoas por fim de semana. Não é possível, porém, fazer a proporção entre o número de multas e o de visitantes porque não há controle de entrada no parque nem estatística sobre a quantidade de carros que circulam no local.