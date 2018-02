Iate é assaltado em Fortaleza

FORTALEZA - Uma ocorrência policial chamou a atenção das autoridades de segurança do Ceará. Na madrugada desta segunda-feira, 25, um grupo armado assaltou o iate de luxo Atlantis, que está ancorado no Porto do Mucuripe, em Fortaleza, para uma revisão técnica. O iate que saiu de Ubatuba (SP) segue em cruzeiro para o Caribe.

O grupo formado por 12 pessoas levou euros, dólares e aparelhos eletrônicos dos tripulantes do iate. Na ação, três tripulantes, que faziam a segurança do iate, foram rendidos pelos assaltantes. Os tripulantes foram amarrados. O grupo chegou ao iate, segundo as primeiras informações levantadas pela Polícia Marítima, a nado.

Eles percorreram nadando pelo mar cerca de mil metros e fugiram numa lancha. A quantia levada e a quantidade de objetos eletrônicos não foram informadas pela Polícia. Enquanto o grupo agia, os demais tripulantes estavam dormindo e não perceberam o assalto.

A ousadia dos assaltantes levanta a suspeita da Polícia que eles sejam ladrões "piratas" internacionais. O iate passou por uma perícia da Polícia na manhã desta segunda-feira que identificou sangue dos assaltantes que chegaram a travar luta com a tripulação. Será com base no exame de DNA através do sangue colhido que a Polícia espera encontrar os assaltantes.