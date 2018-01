'Ia brincar de empinar pipa entre os túmulos'

Rezende explica que, por ser um cemitério sem o aspecto de templo - como o da Consolação, por exemplo -, as crianças brincavam ali sem o menor medo de assombração. Já adulto, Eduardo fundou em 2004 a única associação de estudos cemiteriais do Brasil - e uma das poucas do mundo -, que reúne 80 pesquisadores e discute temas como arte, arquitetura e fotografia tumular e turismo funerário.

Cemitério da Vila Formosa: na zona leste, é considerado o maior cemitério da América Latina